В Армении заявили, что не пересмотрят свою позицию в отношении ОДКБ
Армения не планирует пересматривать свою позицию в отношении Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил на брифинге спикер парламента страны Ален Симонян.
«Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет. И, если существует, заявить, где проходит эта граница, и что она должна делать, и чего не делала», - отметил политик.
Кроме того, Симонян опроверг данные о том, что ведомства Армении по поручению премьер-министра Никола Пашиняна начали активизировать работу с партнерами из России.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ на всех уровнях, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru