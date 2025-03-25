В Армении заявили, что не пересмотрят свою позицию в отношении ОДКБ

Армения не планирует пересматривать свою позицию в отношении Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил на брифинге спикер парламента страны Ален Симонян.

«Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет. И, если существует, заявить, где проходит эта граница, и что она должна делать, и чего не делала», - отметил политик.

Кроме того, Симонян опроверг данные о том, что ведомства Армении по поручению премьер-министра Никола Пашиняна начали активизировать работу с партнерами из России.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ на всех уровнях, напоминает РЕН ТВ.

