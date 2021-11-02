Закон о запрете главам регионов именоваться президентами примут без учета протест Татарстана
Поправки в законопроект о региональной власти, которые запрещают главам субъектов федерации называться «президентами», будут рассмотрены в любом случае, несмотря на отрицательную позицию Татарстана. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, ничего принципиально нового в документе нет. «Из 184 действующего закона взяли эту норму и перенесли в проект», - отметил Крашенинников по итогам заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль».
Глава комитета уточнил, что в Думу уже поступило более 80 заключений на законопроект. Отрицательный отзыв Татарстана был единственным.
В первом чтении законопроект должен быть рассмотрен уже на следующей неделе, а принять его в окончательном чтении предполагается до конца года. В документе прямо прописан запрет использовать слово «президент» в названии руководителей регионов.
Он также, в том числе, предусматривает отмену ограничений на количество губернаторских сроков для одного человека (сейчас - не более двух), приведение названия должностей глав регионов к единой форме («глава субъекта»).
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