Закон о всеукраинском референдуме опубликован в газете Верховной рады

Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон о всеукраинском референдуме.

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Документ вступает в силу на следующий день после публикации.

Рада приняла нормативный акт о референдуме в январе. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон в минувший четверг.

Документ определяет четыре вида референдумов, также в нем указаны вопросы, запрещенные для вынесения на рассмотрение. Согласно закону, референдум объявляется указом главы государства по требованию не менее 3 млн имеющих право голоса граждан.

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