Закон о всеукраинском референдуме опубликован в газете Верховной рады
Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон о всеукраинском референдуме.
Документ вступает в силу на следующий день после публикации.
Рада приняла нормативный акт о референдуме в январе. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон в минувший четверг.
Документ определяет четыре вида референдумов, также в нем указаны вопросы, запрещенные для вынесения на рассмотрение. Согласно закону, референдум объявляется указом главы государства по требованию не менее 3 млн имеющих право голоса граждан.
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