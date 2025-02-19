Депутат Рады провел опрос, в котором Зеленский проиграл швабре
Депутат украинской Рады Александр Дубинский провел у себя в Telegram-канале опрос, предложив в кандидаты на выборы президента Украины швабру в качестве оппонента украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Это было сделано на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского на Украине опустился до 4%. Об этом Трамп заявил, выступая на пресс-конференции во Флориде, посвященной результатам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
По итогам опроса швабра набрала 97% голосов, тогда как Зеленский лишь 3%. Всего в опросе на данный момент приняли участие 13,4 тысячи человек.
Ранее Трамп отметил необходимость проведения выборов на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru