Депутат Рады провел опрос, в котором Зеленский проиграл швабре

Это было сделано на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского на Украине опустился до 4%. Об этом Трамп заявил, выступая на пресс-конференции во Флориде, посвященной результатам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

По итогам опроса швабра набрала 97% голосов, тогда как Зеленский лишь 3%. Всего в опросе на данный момент приняли участие 13,4 тысячи человек.

Ранее Трамп отметил необходимость проведения выборов на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

