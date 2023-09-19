Медведев предложил догадаться, что ждет Пашиняна из-за ситуации в Карабахе

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об ошибочной политике премьер-министра Армении Никола Пашиняна, не называя его имени напрямую.

«…Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО…», - написал Медведев, призвав своих читателей «догадаться, какая судьба ждет» героя его поста.

«Серьезная эскалация»: От Пашиняна ждут переговоров с властями Азербайджана

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского Совбеза. В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе. Он также заявил о призывах к перевороту в Армении и призвал российских миротворцев стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:АрменияНикол ПашинянДмитрий Медведев

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