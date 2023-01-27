В желании Сеула объединиться с Северной Кореей увидели подвох
Южнокорейские власти делают ставку на укрепление военно-политического альянса с США, что никогда не устроит Пхеньян, сказал НСН краевед Александр Жебин.
Призыв Сеула объединиться в Северной Корее сочтут неприемлемым на фоне укрепления военного-политического альянса Южной Кореи и США, сказал политолог и краевед Александр Жебин в беседе с НСН.
Южная Корея вновь заявила о желании объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению». Министерство объединения страны представит видение основ для свободного, демократического и мирного объединения с помощью реализации ценностей — свободы, прав человека, общения и открытости, говорится в докладе. Жебин отметил, что у Южной Кореи на самом деле совсем другие планы.
«Новые предложения РК по нормализации отношений с КНДР неприемлимы потому что нынешние южнокорейские власти делают ставку на укрепление военно-политического альянса с США, что не устраивает Северную Корею. Вся проблема в межкорейских отношениях заключается в том, что северяне считают, что южане с помощью американцев хотят их захватить. Реализация предложенной в Сеуле программы, указывают зарубежные обозреватели, в конечном итоге должна привести к смене режима в Пхеньяне. Эти предложения о сотрудничестве призваны также прикрыть наращивание американских стратегических средств на юге полуострова», - сказал он.
По его словам, такой план уже неоднократно выдвигался южнокорейцами, но северяне каждый раз отвергают его, видя в этом подвох и покушение на свой суверенитет.
«Нынешний план очень похож на то, что Сеул предлагал еще 15 лет назад. Тогда предполагалось, что Южная Корея поможет Северной поднятьи доход на душу населения с тысячи до трех тысяч долларов, а взамен Северная Корея должна открыться, свернуть ядерную программу и так далее. Естественно, этот план никогда не был реализован. В Северной Корее отвергли этот план, заявив, что не продают свой суверенитет. Северокорейцы не собираются отказываться от единственного средства, которое, по их мнению, обеспечивает их суверенитет – от ядерного оружия. На подачки они не согласятся», - объяснил собеседник НСН.
В октябре Южная Корея на фоне ракетных пусков Пхеньяна ввела односторонние санкции против 15 физлиц и 16 организаций из Северной Кореи. Тогда сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон назвала правительство Южной Кореи «идиотами», подчеркнув, что любые санкции со стороны Сеула бесполезны
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 164 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 876 / сут.
- Захарова призвала МАГАТЭ оценить действия Киева по хранению боеприпасов на АЭС
- Собянин: Сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач служб города
- На Светлану Лободу в России подали в суд и требуют денег
- В Германии отменили выступление группы Pantera из-за нацистского лозунга
- СМИ: в Челябинской области нашли свалку из цинковых гробов
- Власти Абхазии ввели запретные зоны для полётов
- Экс-постпред при ЕС Чижов предрек усиление давления Запада на Сербию по Косово
- Захарова: миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении
- ФОМ: Россияне назвали наиболее подорожавшие продукты
- В возрасте 73 лет умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru