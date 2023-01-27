В желании Сеула объединиться с Северной Кореей увидели подвох

Призыв Сеула объединиться в Северной Корее сочтут неприемлемым на фоне укрепления военного-политического альянса Южной Кореи и США, сказал политолог и краевед Александр Жебин в беседе с НСН.

Южная Корея вновь заявила о желании объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению». Министерство объединения страны представит видение основ для свободного, демократического и мирного объединения с помощью реализации ценностей — свободы, прав человека, общения и открытости, говорится в докладе. Жебин отметил, что у Южной Кореи на самом деле совсем другие планы.

«Новые предложения РК по нормализации отношений с КНДР неприемлимы потому что нынешние южнокорейские власти делают ставку на укрепление военно-политического альянса с США, что не устраивает Северную Корею. Вся проблема в межкорейских отношениях заключается в том, что северяне считают, что южане с помощью американцев хотят их захватить. Реализация предложенной в Сеуле программы, указывают зарубежные обозреватели, в конечном итоге должна привести к смене режима в Пхеньяне. Эти предложения о сотрудничестве призваны также прикрыть наращивание американских стратегических средств на юге полуострова», - сказал он.