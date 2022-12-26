«Пощекотали нервы»: Беспилотники КНДР объяснили «устрашением» для Южной Кореи

Ранее сообщалось о пересечении северокорейскими БПЛА границы Южной Кореи. В ответ Сеул поднял на перехват истребители и ударные вертолеты, были произведены предупредительные выстрелы. Позже стало известно, что при попытке противостоять северокорейским беспилотникам потерпел крушение южнокорейский истребитель Ка-1, пилоты выжили. Асмолов заявил, что подобные инциденты происходили и ранее.

«Залеты северокорейских беспилотников на территорию Южной Кореи уже случались в 2014 и в 2016 годах на фоне обострения отношений между двумя странами. В обоих случаях это были невооруженные БПЛА, предназначенные частично для съемки каких-то данных, частично для проверки боеготовности южнокорейских Вооруженных сил. При этом они имели невысокий технический уровень. Допускаю, что за шесть лет в КНДР могли придумать нечто более совершенное», — сказал Асмолов.

Собеседник НСН также предположил, что Сеул мог ошибочно обвинить Пхеньян в атаке.

«Вряд ли это была демонстрация силы со стороны КНДР, поскольку не так давно Северная Корея запускала макет спутника, проводила испытания двигателя, что гораздо более важно, чем игра мускулами. Я бы не исключал и другие версии, включая некорректно пошедшие учения, — к сожалению, Сеул изрядно страдает показухой в определенных сферах. Южная Корея пытается списать любые катастрофы на северокорейский фактор. Впрочем, все это тоже требует доказательств», — добавил ученый.

В заключение Асмолов назвал вооруженный конфликт между Пхеньяном и Сеулом маловероятным.

«Организованный и сознательно инициированный вооруженный конфликт вряд ли случится, так как Сеул понимает: в случае начала войны неясно, что будет с победой. Общеизвестно, что северокорейская крупнокалиберная и ракетная артиллерия вполне накрывают Сеул, находящийся примерно в 30 километрах от границы. КНДР также понимает, что в случае конфликта ей придется воевать не только с югом, но и с США, и со всеми их союзниками. С другой стороны, подобные акции повышают вероятность начала конфликта по иррациональным причинам, как в варианте провокации на невысоком и среднем уровне, так и в варианте, когда у одной из сторон попросту сдадут нервы», — подытожил он.

Ранее политолог и краевед Александр Жебин заявил, что в случае проведения КНДР нового ядерного испытания США, Южная Корея и Япония дадут беспрецедентно жесткий ответ, вследствие чего начнется новая Корейская война, также эти стороны могут попытаться блокировать северокорейские порты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

