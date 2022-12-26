«Пощекотали нервы»: Беспилотники КНДР объяснили «устрашением» для Южной Кореи

Инцидент с БПЛА мог случиться по вине самого Сеула, попытавшегося переложить ответственность на Пхеньян, сказал НСН Константин Асмолов. 

Вооруженный конфликт не выгоден ни Пхеньяну, ни Сеулу, так как обе стороны понимают катастрофические последствия такого решения. Об этом НСН заявил сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

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Ранее сообщалось о пересечении северокорейскими БПЛА границы Южной Кореи. В ответ Сеул поднял на перехват истребители и ударные вертолеты, были произведены предупредительные выстрелы. Позже стало известно, что при попытке противостоять северокорейским беспилотникам потерпел крушение южнокорейский истребитель Ка-1, пилоты выжили. Асмолов заявил, что подобные инциденты происходили и ранее.

«Залеты северокорейских беспилотников на территорию Южной Кореи уже случались в 2014 и в 2016 годах на фоне обострения отношений между двумя странами. В обоих случаях это были невооруженные БПЛА, предназначенные частично для съемки каких-то данных, частично для проверки боеготовности южнокорейских Вооруженных сил. При этом они имели невысокий технический уровень. Допускаю, что за шесть лет в КНДР могли придумать нечто более совершенное», — сказал Асмолов.

Собеседник НСН также предположил, что Сеул мог ошибочно обвинить Пхеньян в атаке.

«Вряд ли это была демонстрация силы со стороны КНДР, поскольку не так давно Северная Корея запускала макет спутника, проводила испытания двигателя, что гораздо более важно, чем игра мускулами. Я бы не исключал и другие версии, включая некорректно пошедшие учения, — к сожалению, Сеул изрядно страдает показухой в определенных сферах. Южная Корея пытается списать любые катастрофы на северокорейский фактор. Впрочем, все это тоже требует доказательств», — добавил ученый.

В заключение Асмолов назвал вооруженный конфликт между Пхеньяном и Сеулом маловероятным.

«Организованный и сознательно инициированный вооруженный конфликт вряд ли случится, так как Сеул понимает: в случае начала войны неясно, что будет с победой. Общеизвестно, что северокорейская крупнокалиберная и ракетная артиллерия вполне накрывают Сеул, находящийся примерно в 30 километрах от границы. КНДР также понимает, что в случае конфликта ей придется воевать не только с югом, но и с США, и со всеми их союзниками. С другой стороны, подобные акции повышают вероятность начала конфликта по иррациональным причинам, как в варианте провокации на невысоком и среднем уровне, так и в варианте, когда у одной из сторон попросту сдадут нервы», — подытожил он.

Ранее политолог и краевед Александр Жебин заявил, что в случае проведения КНДР нового ядерного испытания США, Южная Корея и Япония дадут беспрецедентно жесткий ответ, вследствие чего начнется новая Корейская война, также эти стороны могут попытаться блокировать северокорейские порты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КонфликтЮжная КореяКНДРБеспилотники
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