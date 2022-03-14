Захваченный особняк в Лондоне принадлежит родственникам Дерипаски
Захваченный активистами особняк в центре Лондона принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя.
Ранее СМИ сообщили, что радикалы захватили в Лондоне здание в фешенебельном районе и вывесили на его фасаде баннер с надписью «Мы освободили эту собственность».
«Заняв этот особняк, мы хотим проявить солидарность с народом Украины, а также с народом России, который никогда не соглашался на это безумие», - цитирует заявление активистов агентство.
Дерипаска ранее был включен в санкционный список Великобритании на прошлой неделе в ответ на военную спецоперацию России в Украину.
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