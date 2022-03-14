На Украине возбудили уголовное дело против Марии Захаровой
На Украине возбуждено уголовное дело в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает ТАСС.
Также уголовные дела возбуждены против главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.
По словам Венедиктов, в этот уголовном деле уже более 60 подозреваемых российских чиновников и военных руководителей.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru