Захарова: Заявления о пограничниках РФ в Звартноце не способствуют безопасности

По её словам, подобная инициатива вряд ли отвечает интересам безопасности республики.

«Особенно с учётом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет», — указала она.

Захарова добавила, что Москва исходит из того, что все решения по данному вопросу будут приниматься по итогам межведомственной проработки.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут международный аэропорт Еревана Звартноц до 1 августа 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

