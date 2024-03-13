Захарова: Заявления о пограничниках РФ в Звартноце не способствуют безопасности

Заявления властей Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц было сделано на фоне целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана. Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, подобная инициатива вряд ли отвечает интересам безопасности республики.

«Особенно с учётом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет», — указала она.

Захарова добавила, что Москва исходит из того, что все решения по данному вопросу будут приниматься по итогам межведомственной проработки.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут международный аэропорт Еревана Звартноц до 1 августа 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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