Армения направила РФ письмо о присутствии российских пограничников в Звартноце
6 марта 202416:36
Службу в ереванском аэропорту Звартноц должны нести армянские, а не российские пограничники. Как сообщает Sputnik Армения, об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.
«У Армении есть для этого все возможности», - подчеркнул чиновник.
Григорян добавил, что Ереван направил Москве официальное письмо для прекращения деятельности российских пограничников в столичном аэропорту.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова взять курс на евроинтеграцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru