Армения направила РФ письмо о присутствии российских пограничников в Звартноце

Службу в ереванском аэропорту Звартноц должны нести армянские, а не российские пограничники. Как сообщает Sputnik Армения, об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

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«У Армении есть для этого все возможности», - подчеркнул чиновник.

Григорян добавил, что Ереван направил Москве официальное письмо для прекращения деятельности российских пограничников в столичном аэропорту.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова взять курс на евроинтеграцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/www.sns.am
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