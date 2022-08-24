Захарова: Заявление Трасс о ядерном оружии достойно новой серии «Остина Пауэрса»
Заявление кандидата на должность премьер-министра Великобритании, главы Министерства иностранных дел королевства Лиз Трасс о готовности при необходимости применить ядерное оружие, могло бы стать безупречным началом для новой серии шпионских комедий об Остине Пауэрсе, сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, роль «человека-загадки международного масштаба» теперь заняла женщина.
Ранее британский политик, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства заявила, что в случае ее избрания на должность премьер-министра она готова пойти на такой шаг. Трасс отметила, что считает это «важной обязанностью премьер-министра».
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