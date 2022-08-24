Захарова: Заявление Трасс о ядерном оружии достойно новой серии «Остина Пауэрса»

По словам дипломата, роль «человека-загадки международного масштаба» теперь заняла женщина.

Ранее британский политик, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства заявила, что в случае ее избрания на должность премьер-министра она готова пойти на такой шаг. Трасс отметила, что считает это «важной обязанностью премьер-министра».

