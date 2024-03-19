Захарова заявила об отказе Франции от своих граждан после слов Нарышкина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Минобороны Франции, которое опровергло слова директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о присутствии военных Пятой республики на Украине.

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«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Нарышкин заявил, что Париж готовит для отправки на Украину контингент, состоящий из двух тысяч человек. Военные Франции уже присутствуют в стране, среди них есть погибшие, подчеркнул он.

Усиление милитаристской риторики властей Франции связано с провалами Вооруженных сил Украины (ВСУ), приводит газета «Известия» слова ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова. В феврале президент республики Эммануэль Макрон допустил отправку в зону конфликта военных западных стран, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ФранцияСергей НарышкинМария Захарова

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