«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Нарышкин заявил, что Париж готовит для отправки на Украину контингент, состоящий из двух тысяч человек. Военные Франции уже присутствуют в стране, среди них есть погибшие, подчеркнул он.

Усиление милитаристской риторики властей Франции связано с провалами Вооруженных сил Украины (ВСУ), приводит газета «Известия» слова ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова. В феврале президент республики Эммануэль Макрон допустил отправку в зону конфликта военных западных стран, напоминает «Радиоточка НСН».

