В России вырос спрос на роман Стивена Кинга после покушения на Трампа

После покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в России существенно вырос спрос на роман Стивена Кинга «Мeртвая зона», сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные книжного сервиса Литрес.

Таким образом, за неделю продажи электронной версии книги выросли в 15 раз (не менее 100 и 200 в день в сравнении с 4-6 в день ранее). Более того, цифровой формат романа занял вторую строчку в рейтинге самых продаваемых на неделе.