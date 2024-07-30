В России вырос спрос на роман Стивена Кинга после покушения на Трампа

После покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в России существенно вырос спрос на роман Стивена Кинга «Мeртвая зона», сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные книжного сервиса Литрес.

Таким образом, за неделю продажи электронной версии книги выросли в 15 раз (не менее 100 и 200 в день в сравнении с 4-6 в день ранее). Более того, цифровой формат романа занял вторую строчку в рейтинге самых продаваемых на неделе.

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Такой интерес к произведению связан с сюжетом, который читатели находят схожим с недавними событиями в США. Жанр романа – политический триллер, книга повествует о мужчине, который открывает в себе дар ясновидения и понимает, что он - единственный, кто в силах остановить рвущегося к власти политика, готового ввергнуть в хаос миллионы людей.

Ранее Кинг заявил, что американский президент Джо Байден не должен участвовать в выборах президента США, напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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