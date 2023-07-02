Захарова заявила о разрушении мнимой толерантности во Франции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала беспорядки во Франции.
Дипломат считает, что мнимая толерантность во французском обществе рушится на глазах. По ее словам, либеральная политика властей страны демонстрирует несовместимые с жизнью противоречия.
«МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану, и зачитать самому себе», - написала представитель внешнеполитического ведомства.
Акции протеста во Франции начались после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа. Демонстранты грабят банки и магазины, поджигают автомобили, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru