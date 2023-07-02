Захарова заявила о разрушении мнимой толерантности во Франции

Дипломат считает, что мнимая толерантность во французском обществе рушится на глазах. По ее словам, либеральная политика властей страны демонстрирует несовместимые с жизнью противоречия.

«МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану, и зачитать самому себе», - написала представитель внешнеполитического ведомства.

Акции протеста во Франции начались после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа. Демонстранты грабят банки и магазины, поджигают автомобили, передает «Радиоточка НСН».

