Захарова заявила о разрушении мнимой толерантности во Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала беспорядки во Франции.

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Дипломат считает, что мнимая толерантность во французском обществе рушится на глазах. По ее словам, либеральная политика властей страны демонстрирует несовместимые с жизнью противоречия.

«МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану, и зачитать самому себе», - написала представитель внешнеполитического ведомства.

Акции протеста во Франции начались после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа. Демонстранты грабят банки и магазины, поджигают автомобили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария ЗахароваПротестыФранция

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