Захарова заявила о работе с Белоруссией по вопросам деятельности журналистов

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва в ситуации с журналистом «Комсомольской правдой в Беларуси» Геннадием Можейко рассчитывает на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Захарова подчеркнула, что российские дипломаты в Минске контактируют с властями Белоруссии по вопросам функционирования издания в республике.

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«Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — подчеркнул Захарова в Telegram.

В Telegram-канале «Комсомольской правды» появилась информация о местонахождении автора. По данным родных, Можейко находится в минском изоляторе на переулке Окрестина.

Ранее в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин объяснил блокировку сайта публикацией о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЖурналистыДипломатыБелоруссияМария Захарова
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