Захарова заявила о работе с Белоруссией по вопросам деятельности журналистов

«Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — подчеркнул Захарова в Telegram.

В Telegram-канале «Комсомольской правды» появилась информация о местонахождении автора. По данным родных, Можейко находится в минском изоляторе на переулке Окрестина.

Ранее в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин объяснил блокировку сайта публикацией о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

