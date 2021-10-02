Захарова заявила о работе с Белоруссией по вопросам деятельности журналистов
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва в ситуации с журналистом «Комсомольской правдой в Беларуси» Геннадием Можейко рассчитывает на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами.
Захарова подчеркнула, что российские дипломаты в Минске контактируют с властями Белоруссии по вопросам функционирования издания в республике.
«Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — подчеркнул Захарова в Telegram.
В Telegram-канале «Комсомольской правды» появилась информация о местонахождении автора. По данным родных, Можейко находится в минском изоляторе на переулке Окрестина.
Ранее в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин объяснил блокировку сайта публикацией о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.
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