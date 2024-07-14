Дипломат прокомментировала заявление главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что Киев готовил покушение на Путина.

«Это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», - отметила Захарова.

Ранее представитель МИД призвала США направить деньги, которые идут на вооружение Украины, на финансирование полиции и других органов охраны правопорядка, отмечает «Радиоточка НСН».

