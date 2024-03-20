Захарова заявила о планах НАТО открыть против РФ второй фронт на Кавказе

НАТО планирует открыть против России второй фронт в Закавказье, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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«У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион», - сказала дипломат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта посетил Грузию. На переговорах с премьер-министром республики Ираклием Кобахидзе глава альянса призвал Тбилиси сделать больше для сдерживания России.

Министр иностранных дел России Арарат Мирзоян ранее заявил, что Ереван обсуждает вступление в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:НАТОМИД РФМария Захарова

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