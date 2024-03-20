Захарова заявила о планах НАТО открыть против РФ второй фронт на Кавказе
НАТО планирует открыть против России второй фронт в Закавказье, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
«У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион», - сказала дипломат.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта посетил Грузию. На переговорах с премьер-министром республики Ираклием Кобахидзе глава альянса призвал Тбилиси сделать больше для сдерживания России.
Министр иностранных дел России Арарат Мирзоян ранее заявил, что Ереван обсуждает вступление в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru