Захарова заявила о нечистоплотности представителей НАТО в политике с Украиной

«На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания», — написала официальный представитель российского МИД.

Фельдгузен высказалась по поводу ситуации в Россией в интервью украинскому изданию «Зеркало недели», которое вышло также в воскресенье. По ее мнению, амбиции Украины стать членом НАТО поддерживают очень влиятельные партнеры. Немецкий дипломат отметила, что это произойдет не завтра, поскольку это будет политическое решение, пишут «Известия».

Захарова считает, что представители НАТО действовали нечистоплотно, через послов и министров иностранных дел способствовали организации майдана на Украине, лишили ее суверенитета, а также «обескровили госуправление», настроили жителей страны друг против друга и против истории украинского народа. Затем, отметила Захарова, в НАТО решили вспомнить о неких внутренних правовых ограничениях.

«Сегодня еще одна мирная жительница Горловки была ранена в результате обстрела со стороны ВСУ. Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция», — подчеркнула Захарова.

О ранении женщины в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Горловке, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщил глава администрации города Иван Приходько ранее в этот же день.

