Захарова заявила о готовности к дальнейшей работе РФ и США по гарантиям безопасности

Россия в ходе переговоров с США по гарантиям безопасности продемонстрировала рабочий настрой, Москва готова вести конструктивный диалог дальше. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия отвергла заявления США о «дезинформации» по переговорам в Женеве

«Мы исходим из того — и по моему, это очевидно, — что сложные вопросы [о гарантиях безопасности], а это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, все равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор», — подчеркнула дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По мнению Захаровой, РФ провела консультации в Женеве, опираясь на ранее заявленные позиции. Представитель МИД напомнила, что российской стороне предстоят переговоры по гарантиям безопасности на заседаниях Совета Россия - НАТО и Постоянного совета ОБСЕ. По итогам встреч и при наличии «соответствующей картины, которая должна сложиться», Москва сделает аналитические выводы.

Переговоры РФ и США состоялись в Женеве накануне, консультации продлились почти восемь часов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАМария Захарова
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