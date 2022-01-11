Захарова заявила о готовности к дальнейшей работе РФ и США по гарантиям безопасности

«Мы исходим из того — и по моему, это очевидно, — что сложные вопросы [о гарантиях безопасности], а это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, все равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор», — подчеркнула дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По мнению Захаровой, РФ провела консультации в Женеве, опираясь на ранее заявленные позиции. Представитель МИД напомнила, что российской стороне предстоят переговоры по гарантиям безопасности на заседаниях Совета Россия - НАТО и Постоянного совета ОБСЕ. По итогам встреч и при наличии «соответствующей картины, которая должна сложиться», Москва сделает аналитические выводы.

Переговоры РФ и США состоялись в Женеве накануне, консультации продлились почти восемь часов, напоминает RT.

