Россия отвергла заявления США о «дезинформации» по переговорам в Женеве

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовится к тому, что Москва якобы будет распространять ложные сведения о связанных с консультациями в Женеве обязательствах.

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности», — говорится в заявлении на странице посольства РФ в Facebook.

В диппредставительстве подчеркнули, что такие заявления свидетельствуют лишь о деградации культуры переговоров, пишет «Свободная пресса». Российская сторона призвала США к взаимной открытости и отказу от «безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям».

Накануне в Женеве состоялись переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти восемь часов. В российском МИД назвали консультации «сложными, долгими, очень профессиональными, глубокими, конкретными», пишут Известия.

