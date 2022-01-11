Россия отвергла заявления США о «дезинформации» по переговорам в Женеве
Россия отвергает утверждения администрации США о возможном распространении дезинформации по двусторонним консультациям в Женеве, посвященным предложенным РФ гарантиям безопасности. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Соединенных Штатов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовится к тому, что Москва якобы будет распространять ложные сведения о связанных с консультациями в Женеве обязательствах.
«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности», — говорится в заявлении на странице посольства РФ в Facebook.
В диппредставительстве подчеркнули, что такие заявления свидетельствуют лишь о деградации культуры переговоров, пишет «Свободная пресса». Российская сторона призвала США к взаимной открытости и отказу от «безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям».
Накануне в Женеве состоялись переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти восемь часов. В российском МИД назвали консультации «сложными, долгими, очень профессиональными, глубокими, конкретными», пишут Известия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+15 830 / сут.
Умерли
317 тыс.+741 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+19 890 / сут.
- Американские ученые обнаружили у кошек потенциально опасный для человека коронавирус
- Президент Казахстана Токаев ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам
- Эксперт заявил о бесполезности борьбы США с «Северным потоком-2»
- Уголовное дело возбудили после смерти школьницы в больнице в Иркутской области
- Прокуратура проверит авиакомпанию S7 из-за задержек рейсов и овербукинга
- Опрос: В среднем россияне хотят зарабатывать 166 тысяч рублей в месяц
- Президент Казахстана назвал сроки вывода миротворческих сил ОДКБ
- Президент Казахстана Токаев назначил нового премьера страны
- Россия отвергла заявления США о «дезинформации» по переговорам в Женеве
- Опрос: В 2022 году почти 75% россиян выберут внутренний туризм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru