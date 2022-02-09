Захарова: Россия рассчитывает получить конкретный ответ от США

Россия рассчитывает получить предельно конкретный письменный ответ от США. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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Она напомнила, что Москва направила в Вашингтон перечень письменных вопросов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФМария Захарова
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