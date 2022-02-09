Захарова: Россия рассчитывает получить конкретный ответ от США
Россия рассчитывает получить предельно конкретный письменный ответ от США. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Она напомнила, что Москва направила в Вашингтон перечень письменных вопросов.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Тату-мастер раскритиковал рисунок на груди Моргенштерна
- Эрдоган ждет Путина в Турции на день всех влюбленных
- ВС предложил втрое увеличить сумму долга для личного банкротства
- Ханский дворец закрыли для туристов в Крыму
- В Госдуме призвали не верить информации о допинг-скандале на Олимпиаде в Пекине
- Стал известен диагноз госпитализированного Жириновского
- Путин призвал к справедливости суды РФ
- Захарова: Россия рассчитывает получить конкретный ответ от США
- Моргенштерна рассмешило возбуждение дела из-за татуировки
- ЕС согласовал санкции против России на случай войны с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru