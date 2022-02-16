Захарова заявила, что западные СМИ «с упорством» ждут войны России и Украины

Зарубежные СМИ пытались сделать все, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но «вторжение опять не состоялось». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

В Великобритании осознали, что Россия не нападет на Украину

«Такого количества фейков, дезинформации, вбросов, клеветы, лжи в концентрированном виде я давно не видела. Да, они пытались сделать все, чтобы война состоялась. Но они не унывают и продолжают ее ждать с упорством, достойным лучшего применения», – подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель МИД отметила, что перенос американского посольства из Киева во Львов похож на «цирк».

Ранее британские таблоиды Sun и Mirror заявили со ссылкой на данные американской разведки, что Россия «нападет» на Украину 16 февраля в 4 часа утра по Москве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Британские СМИМИД РФ
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