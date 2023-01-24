Захарова заявила, что Запад назначает на ключевые должности безграмотных людей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале раскритиковала генсека НАТО Йенса Столтенберга, который остался недоволен позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отказавшегося поддержать заявку Швеции на вступление в альянс после сожжения Корана в Стокгольме.
Она указала, что «уважение религиозных взглядов – обязательство, а не факультатив», и напомнила, что международное сообщество «неоднократно принимало на себя обязательства противодействовать нетерпимости и дискриминации».
По её словам, во множестве принятых конвенций, деклараций и хартия прямо говорится, что «право на свободу выражения мнения не подразумевает права допускать критические или даже пренебрежительные высказывания в адрес какой-либо религии или религиозной практики».
«Почему Столтенберг этого не знает? Потому что на ключевые должности на европейском направлении Запад назначает безграмотных людей — ими легче управлять, манипулируя таким образом большинством европейцев», - написала Захарова.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не должна ждать благосклонности от Турции по вопросу членства в НАТО после акций сторонников терроризма и врагов мусульман, которые прошли в Стокгольме, сообщает RT.
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