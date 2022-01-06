Захарова заявила, что в США не понимают происходящего в Казахстане

Таким образом, Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что США не уверены, что просьба Казахстана ввести войска ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в республику является законной.

Ранее в беседе с РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений организации будет завершена к 7 января. Своих миротворцев в Казахстан направили Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

