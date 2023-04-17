Захарова заявила, что Украина нужна Польше как «антироссийский инструментарий»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Польши запретить импорт зерна из Украины и транзит продовольствия. Дипломат поделилась мнением в своем Telegram-канале.
Ранее министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что запрет на поставки украинского зерна в республику касается также транзита продукции в третьи страны, напоминает Газета.ру.
«Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна ... как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой ... с местным населением вообще никто не будет разговаривать», — написала Захарова.
Дипломат указала, что решение Варшавы доказывает «мнимую заботу» Запада о голодающих странах, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru