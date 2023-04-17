Захарова заявила, что Украина нужна Польше как «антироссийский инструментарий»

Ранее министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что запрет на поставки украинского зерна в республику касается также транзита продукции в третьи страны, напоминает Газета.ру.

«Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна ... как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой ... с местным населением вообще никто не будет разговаривать», — написала Захарова.

Дипломат указала, что решение Варшавы доказывает «мнимую заботу» Запада о голодающих странах, отмечает РЕН ТВ.

