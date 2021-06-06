В российском МИДе отреагировали на заявления Столтенберга об угрозе от Белоруссии

«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входят. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», - заявила Захарова.

Она посоветовала альянсу заняться решением внутренних проблем.

«Что касается готовности «защитить каждого участника Альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска», то хочется, по традиции, пожелать НАТО и его Генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее Генсек НАТО отметил обеспокоенность НАТО партнерством Москвы и Минска. Об этом он заявил изданию Welt am Sonntag, подчеркнув, что члены альянса готовы к ответным действиям, если от Москвы или Минска поступит угроза, пишет Газета.ru.

