Захарова заявила, что НАТО «пора уйти на пенсию»

Она отметила, что безопасность и НАТО - это несовместимые вещи. По словам Захаровой, альянс, посредством присоединения к нему Финляндии, хочет «узурпировать всю систему евробезопасности».

Ранее, 4 апреля, в МИД РФ заявили, что России придется предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.

