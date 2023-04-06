Захарова заявила, что НАТО «пора уйти на пенсию»
Североатлантический альянс пытается сделать мир опаснее, стараясь не допустить появления альтернативных центров силы, ему «пора уйти на пенсию». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что безопасность и НАТО - это несовместимые вещи. По словам Захаровой, альянс, посредством присоединения к нему Финляндии, хочет «узурпировать всю систему евробезопасности».
Ранее, 4 апреля, в МИД РФ заявили, что России придется предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Курс доллара превысил 80 рублей впервые с апреля 2022 года
- Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы по целям в Черном море
- Захарова заявила, что НАТО «пора уйти на пенсию»
- Трамп: Доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена
- В России закрыли последний магазин сети «Карусель»
- Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу
- Миронов предложил рассмотреть возможность возвращения смертной казни в России
- Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 4,8
- Кандидат в президенты Турции Оган: Связи с Москвой способствуют стабильности в регионе
- В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию ВС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru