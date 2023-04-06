Захарова заявила, что НАТО «пора уйти на пенсию»

Североатлантический альянс пытается сделать мир опаснее, стараясь не допустить появления альтернативных центров силы, ему «пора уйти на пенсию». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.

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Она отметила, что безопасность и НАТО - это несовместимые вещи. По словам Захаровой, альянс, посредством присоединения к нему Финляндии, хочет «узурпировать всю систему евробезопасности».

Ранее, 4 апреля, в МИД РФ заявили, что России придется предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.

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ФОТО: РИА Новости
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