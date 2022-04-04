Захарова заявила, что Москва даст ответ на высылку 40 дипломатов из Германии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти ответят на объявление ФРГ 40 российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
Захарова назвала этот шаг Германии «злобным актом немецкой политической машины».
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата.
В Берлине заявили, что значительное количество сотрудников российского посольства нежелательны. Бербок подтвердила решение о высылке дипломатов, но точное количество не указала.
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