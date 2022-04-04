Трасс: Россия не может оставаться членом Совета ООН по правам человека
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия не может больше оставаться членом Совета ООН по правам человека. Свою позицию она изложила в своем аккаунте в Twitter.
Given strong evidence of war crimes, including reports of mass graves and heinous butchery in Bucha, Russia cannot remain a member of the UN Human Rights Council.— Liz Truss (@trussliz) April 4, 2022
Russia must be suspended.
Трасс в качестве аргументов назвала «военные преступления России», в частности, в украинском городе Буча.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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