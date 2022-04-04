Трасс: Россия не может оставаться членом Совета ООН по правам человека

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия не может больше оставаться членом Совета ООН по правам человека. Свою позицию она изложила в своем аккаунте в Twitter.

Трасс в качестве аргументов назвала «военные преступления России», в частности, в украинском городе Буча.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ВеликобританияООН
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