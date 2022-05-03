Захарова заявила, что интервью Лаврова итальянским СМИ не было инициативой МИД РФ

Комментируя слова премьер-министра Италии Марио Драги, назвавшего интервью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова телеканалу Rete 4 «сеансом политической агитации», она отметила, что российская сторона никаких корректив не вносила.

«Агитация - то, что публикуется по инициативе говорящего. Как реклама.. Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью», - подчеркнула она.

Дипломат добавила, что интервью с Лавровым - это инициатива итальянских журналистов, а не российского МИД.

Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид потребовал от российской стороны принести извинения за высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью итальянской телекомпании Mediaset, сообщает RT.