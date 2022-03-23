Захарова заявила, что ЕС идет по курсу милитаризации и сращивания с НАТО

Бочкарёв: Сохранение льготной ипотеки поддержит строительную отрасль Ефимов: Москва не будет повышать стоимость рассрочки земельных платежей для инвесторов Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 44% Школы Москвы смогут выбирать индивидуальный план уроков и перемен В столице появилась мода на сломанные уши