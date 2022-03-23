Захарова заявила, что ЕС идет по курсу милитаризации и сращивания с НАТО

Европейский союз продолжает курс на милитаризацию и сращивается с Североатлантическим альянсом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля показывают, что претензии Евросоюза на то, чтобы оставаться мирным альянсом – не больше, чем просто фикция.

Ранее Боррель сообщал, что первая оборонная стратегия Евросоюза «Стратегический компас» не предполагает создание общеевропейской армии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваЕвросоюзРоссия
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