Захарова заявила, что ЕС идет по курсу милитаризации и сращивания с НАТО
23 марта 202214:54
Европейский союз продолжает курс на милитаризацию и сращивается с Североатлантическим альянсом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля показывают, что претензии Евросоюза на то, чтобы оставаться мирным альянсом – не больше, чем просто фикция.
Ранее Боррель сообщал, что первая оборонная стратегия Евросоюза «Стратегический компас» не предполагает создание общеевропейской армии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru