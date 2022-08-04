Захарова заявила, что дальнейшее пребывание в РФ норвежского консула невозможно
Посол Королевства Норвегия Рюне Ресаланд был вызыван в российское внешнеполитическое ведомство, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что причиной стало недопустимое поведение консула Генерального консульства Норвегии Элисабет Эллингсен.
Она напомнила, что норвежский дипломат в отеле Мурманска «позволила себе оскорбительные русофобские высказывания», в связи с чем послу Королевства был заявлен решительный протест.
«Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», - заключила Захарова.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись из мурманского отеля, на которой иностранка заявила о своей ненависти к русским, сообщает РЕН ТВ.
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