МИД Норвегии сожалеет из-за поведения сотрудницы консульства в Мурманске

МИД Норвегии выразил сожаление по поводу происшествияя с сотрудницей норвежского консульства по административным вопросам Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Туву Ронес Богснес.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», - заявила она.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии» со стороны Элисабет Эллингсен, если только МИД Норвегии не опередит российских коллег, «что было бы правильно».

