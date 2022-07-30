МИД Норвегии сожалеет из-за поведения сотрудницы консульства в Мурманске
МИД Норвегии выразил сожаление по поводу происшествияя с сотрудницей норвежского консульства по административным вопросам Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Туву Ронес Богснес.
«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», - заявила она.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии» со стороны Элисабет Эллингсен, если только МИД Норвегии не опередит российских коллег, «что было бы правильно».
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