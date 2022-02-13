Захарова: Западные инструкторы выполнили на Украине какую-то миссию

«Украина — это страна, в которой и так действовали западные инструкторы, западные представители вооруженных сил стран НАТО, но за последние два месяца их там увеличилось кратно, то есть что-то они там делали», — сказала дипломат.

«Интересная постановка вопроса. То есть они были нужны на случай самообороны, если начнется агрессия, агрессия не началась, а их уже оттуда отзывают, это говорит о том, что миссия их там завершена, что-то они там уже сделали», — отметила Захарова.

Целью западного истерического припадка о «нападении» Москвы на Украину 16 февраля является провокация, сказала представитель МИД.

По её словам, провокация стартовала давно, со времен начала украинского конфликта, «контролируемого США», и то, что происходит сейчас, просто легло на подготовленную почву.

