Захарова: Запад вмешивается в выборы с помощью живущих за рубежом россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что следует помнить об антироссийски настроенных россиянах, которые находятся за рубежом, сообщает РИА Новости.

Замглавы Минюста заявил об иноагентах в штабах кандидатов в президенты

По её словам, эти отказавшиеся от родины граждане «мутят воду» внутри сообщества настоящих соотечественников, чем пользуются в недружественных странах.

«Страны и их режимы из числа западных непартнёров этим активно пользуются. Они их используют как определённую движущую силу по проникновению в наши внутренние дела», - указала она, добавив, что об этом следует помнить в контексте грядущих выборов президента РФ.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что в преддверии президентских выборов Запад, через подконтрольные неправительственные организации (НПО), усилил давление на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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