Захарова: Запад вмешивается в выборы с помощью живущих за рубежом россиян

По её словам, эти отказавшиеся от родины граждане «мутят воду» внутри сообщества настоящих соотечественников, чем пользуются в недружественных странах.

«Страны и их режимы из числа западных непартнёров этим активно пользуются. Они их используют как определённую движущую силу по проникновению в наши внутренние дела», - указала она, добавив, что об этом следует помнить в контексте грядущих выборов президента РФ.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что в преддверии президентских выборов Запад, через подконтрольные неправительственные организации (НПО), усилил давление на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

