Захарова: Запад вмешивается в выборы с помощью живущих за рубежом россиян
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что следует помнить об антироссийски настроенных россиянах, которые находятся за рубежом, сообщает РИА Новости.
По её словам, эти отказавшиеся от родины граждане «мутят воду» внутри сообщества настоящих соотечественников, чем пользуются в недружественных странах.
«Страны и их режимы из числа западных непартнёров этим активно пользуются. Они их используют как определённую движущую силу по проникновению в наши внутренние дела», - указала она, добавив, что об этом следует помнить в контексте грядущих выборов президента РФ.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что в преддверии президентских выборов Запад, через подконтрольные неправительственные организации (НПО), усилил давление на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из-за обстрела ВСУ остановили следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург поезд
- Уровень безработицы в России в 2023 году стал самым низким за всю историю
- Бананы из Эквадора заместят бананы из Индии и Вьетнама
- Грузинский депутат обвинил Зурабишвили в иноагентстве
- В Финляндии заявили, что страна не разрывала отношений с Россией
- Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО «Ураган»
- В Торжке девушка похитила 800 безвыигрышных лотерейных билетов
- СМИ: Прокурор просит до 8 лет колонии обвиняемым в вымогательстве у Чемезова
- СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»
- Захарова: Запад вмешивается в выборы с помощью живущих за рубежом россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru