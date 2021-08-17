В МИД России ответили на заявления США по Афганистану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала администрацию США, заявившую о выполнении целей, поставленных в Афганистане.

«Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему "целей" и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о созданных в 2000 году Международных силах содействия безопасности, целью которых было «оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах» для безопасности Временного органа и персонала ООН, отмечает телеканал «360».

В 2003 году Совбез ООН решил расширить миссию за пределы афганской столицы, процесс завершили в 2006 году.

«Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — заключила Захарова.

На фоне вывода войск США в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и талибов . Радикалы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, напоминает Ura.ru.

