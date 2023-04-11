Захарова: Запад свел заседание СБ ООН к политической демагогии
Заседание Совета безопасности ООН 10 апреля свелось к демагогии, нацеленной на дискредитацию России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Россия председательствовала на заседании 10 апреля. Члены Совбеза обсуждали последствия нарушений обязательств по межгосударственным поставкам продукции двойного и военного назначения.
По словам Захаровой, представители западных стран выступили с антироссийскими заявлениями и предъявили необоснованные обвинения в адрес Москвы. Обсуждение свелось к «безответственной политической демагогии», констатировала представитель МИД.
Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина может поставить крест на ООН, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» сенатор Константин Долгов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru