Захарова: Запад свел заседание СБ ООН к политической демагогии

Заседание Совета безопасности ООН 10 апреля свелось к демагогии, нацеленной на дискредитацию России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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Россия председательствовала на заседании 10 апреля. Члены Совбеза обсуждали последствия нарушений обязательств по межгосударственным поставкам продукции двойного и военного назначения.

По словам Захаровой, представители западных стран выступили с антироссийскими заявлениями и предъявили необоснованные обвинения в адрес Москвы. Обсуждение свелось к «безответственной политической демагогии», констатировала представитель МИД.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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