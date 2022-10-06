Захарова: Запад руками Зеленского разжигает ядерную войну

Запад разжигает ядерную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Украины Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ, сообщают РИА Новости.

По её словам, руками Зеленского США и НАТО могут уничтожить планету.

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«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», - написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСШАНАТОМария Захарова
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