Захарова: Запад руками Зеленского разжигает ядерную войну
Запад разжигает ядерную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Украины Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ, сообщают РИА Новости.
По её словам, руками Зеленского США и НАТО могут уничтожить планету.
«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», - написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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