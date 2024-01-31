Сенатор Климов допустил провокации на выборах президента РФ за рубежом
Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны провокации «с участием иностранных наймитов», сообщает РИА Новости.
По его словам, они могут произойти как в дружественных, так и в недружественных странах, при этом у последних есть свои планы, как представить выборы в РФ нелегитимными.
«Первое, что приходит в голову любому человеку – это то, что будут использованы, в первую очередь, страны НАТО, потому что там есть подходящая инфраструктура», - указал сенатор.
Климов также добавил, что попытка в любой форме поработать на ЦРУ, на разведку стран НАТО или Великобритании, гарантированно попадает под статью о госизмене.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участки для голосования на выборах президента России откроют во всех странах, где есть российские посольства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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