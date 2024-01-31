Сенатор Климов допустил провокации на выборах президента РФ за рубежом

По его словам, они могут произойти как в дружественных, так и в недружественных странах, при этом у последних есть свои планы, как представить выборы в РФ нелегитимными.

«Первое, что приходит в голову любому человеку – это то, что будут использованы, в первую очередь, страны НАТО, потому что там есть подходящая инфраструктура», - указал сенатор.

Климов также добавил, что попытка в любой форме поработать на ЦРУ, на разведку стран НАТО или Великобритании, гарантированно попадает под статью о госизмене.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участки для голосования на выборах президента России откроют во всех странах, где есть российские посольства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

