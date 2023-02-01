Захарова: Запад готовит информационную волну против Китая

Запад готовит информационную волну против Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik.

По ее словам, Запад уже сейчас «глобально» готовится к этой пропагандисткой волне против Китая, но это не так просто, потому что Пекин информационно защищен.

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Захарова отметила, что Запад использует такую тактику – формирует в информационное поле «мнимые угрозы». Россия играет такую роль в пропаганде западных стран уже долгие годы.

Национальная гвардия Соединенных Штатов готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, сообщает Military Times. Американские военные готовы вступить в конфликт с российскими или китайскими силами в случае, если разгорится противостояние Пекина, Москвы и союзников Вашингтона по НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:КитайЗападМИД РФМария Захарова
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