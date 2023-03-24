Захарова задала Макрону вопрос о поставках оружия на фоне протестов во Франции

Захарова опубликовала кадры, на которых видны последствия митингов, спровоцировавших беспорядки: разгромленные улицы, перевернутые и горящие автомобили.

«Когда [президент Франции Эммануэль] Макрон начнет поставки вооружений гражданам ... для поддержания демократии и суверенитета страны?» — задалась вопросом Захарова.

На минувшей неделе Париж принял закон, повышающий пенсионный возраст до 64 лет, без голосования в парламенте. До принятия документа французы выступали против инициативы и выходили на митинги, в дальнейшем демонстрации и беспорядки продолжились. В четверг в акциях протеста приняли участие более 1 млн граждан, отмечает «Свободная пресса».

Макрон выступал в защиту закона и отмечал, что документ продолжит «демократический путь» и должен вступить в действие до конца года, пишет RT.

