Захарова «забронировала» номер в Крыму главе МИД Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в своем Telegram-канале по поводу ироничного высказывания министра иностранных дел Чехии, который «почувствовал» приближение каникул в Крыму.

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«Верю, что Ян - человек слова. Номер забронирован. Ждём», – сообщила Захарова.

Ранее в субботу глава МИД Чехии Ян Липавский написал в Twitter, что видит, как приближаются его летние каникулы в Крыму.




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ФОТО: РИА Новости
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