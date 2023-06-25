Захарова «забронировала» номер в Крыму главе МИД Чехии
25 июня 202311:16
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в своем Telegram-канале по поводу ироничного высказывания министра иностранных дел Чехии, который «почувствовал» приближение каникул в Крыму.
«Верю, что Ян - человек слова. Номер забронирован. Ждём», – сообщила Захарова.
Ранее в субботу глава МИД Чехии Ян Липавский написал в Twitter, что видит, как приближаются его летние каникулы в Крыму.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru