В Чехии испугались массового перемещения украинских беженцев

«Существует угроза чрезвычайной ситуации с жильем, оставшиеся без дома украинские беженцы могут начать массово возвращаться на родину», - сказано в публикации.

По данным журналистов, согласившиеся принять у себя выходцев с Украины граждане Чехии больше не будут получать от государства средства на их содержание. Деньги будут переводить самим беженцам.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в 2022 году население Германии росло рекордными за последние 30 лет темпами благодаря массовому прибытию украинских беженцев, передает «Радиоточка НСН».

