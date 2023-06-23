В Чехии испугались массового перемещения украинских беженцев

Новые правила размещения украинских беженцев в Чехии могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации, пишет издание Seznam Spravy.

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«Существует угроза чрезвычайной ситуации с жильем, оставшиеся без дома украинские беженцы могут начать массово возвращаться на родину», - сказано в публикации.

По данным журналистов, согласившиеся принять у себя выходцев с Украины граждане Чехии больше не будут получать от государства средства на их содержание. Деньги будут переводить самим беженцам.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в 2022 году население Германии росло рекордными за последние 30 лет темпами благодаря массовому прибытию украинских беженцев, передает «Радиоточка НСН».

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