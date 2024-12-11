Захарова: За 10 лет «Артек» посетили дети из 105 стран мира

Она подчеркнула, что это произошло, несмотря на выстраиваемый коллективным Западом «железный занавес».

Также Захарова отметила, что даже пандемия не стала «блокатором, который бы не позволил лагерю существовать и развиваться». В связи с этим он показал свою уникальность в контексте выживания в «совершенно неблагоприятной эпохе».

Ранее Захарова заявила, что Западу следует обеспечить спасение Украины, а не «победу» Киева в противостоянии с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

