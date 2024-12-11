Захарова: За 10 лет «Артек» посетили дети из 105 стран мира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за последние 10 лет детский лагерь «Артек» посетили более 10 тысяч детей из 105 стран.

Лагерь «Артек» отметит столетие международной конференцией и традиционными чтениями

Она подчеркнула, что это произошло, несмотря на выстраиваемый коллективным Западом «железный занавес».

Также Захарова отметила, что даже пандемия не стала «блокатором, который бы не позволил лагерю существовать и развиваться». В связи с этим он показал свою уникальность в контексте выживания в «совершенно неблагоприятной эпохе».

Ранее Захарова заявила, что Западу следует обеспечить спасение Украины, а не «победу» Киева в противостоянии с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Петр Ковалев / ТАСС
ТЕГИ:Лагерь "Артек"Мария Захарова

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