Захарова: За 10 лет «Артек» посетили дети из 105 стран мира
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за последние 10 лет детский лагерь «Артек» посетили более 10 тысяч детей из 105 стран.
Она подчеркнула, что это произошло, несмотря на выстраиваемый коллективным Западом «железный занавес».
Также Захарова отметила, что даже пандемия не стала «блокатором, который бы не позволил лагерю существовать и развиваться». В связи с этим он показал свою уникальность в контексте выживания в «совершенно неблагоприятной эпохе».
Ранее Захарова заявила, что Западу следует обеспечить спасение Украины, а не «победу» Киева в противостоянии с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: За 10 лет «Артек» посетили дети из 105 стран мира
- Глава ФПБК Бородин: Запад использует Монеточку и Noize MC в своих интересах
- Потехин: У продюсера Черкасова не было прав на песни «Руки Вверх!»
- Дептранс предупредил о новом виде мошенничества
- Россиян предупредили о подорожании платного обучения в 2025 году
- ГД приняла законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
- Путин провел телефонный разговор с Орбаном
- СМИ: Ивлеева вышла замуж за ведущего телеканала «Культура»
- Ставка за четыре билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 1,2 миллиона рублей
- Депутат Огуль предложил ввести в школах РФ уроки «Мое здоровье»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru