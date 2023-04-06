В Кремле назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на расширение НАТО
Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — ответ на приближение НАТО к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории соседней Белоруссии. Вооружение будет размещено ближе к западным границам Союзного государства, хранилище для оружия подготовят до 1 июля.
Как отметил представитель Кремля, расширение Североатлантического альянса доставляет России «хлопоты и переживания за нашу безопасность».
«Мы принимаем меры для того, чтобы ее [безопасность] обеспечить ... каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ для того, чтобы снова сбалансировать ... архитектуру безопасности на континенте», — указал Песков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru