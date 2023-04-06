В Кремле назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на расширение НАТО

Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — ответ на приближение НАТО к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российское ядерное оружие разместят на западе Белоруссии

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории соседней Белоруссии. Вооружение будет размещено ближе к западным границам Союзного государства, хранилище для оружия подготовят до 1 июля.

Как отметил представитель Кремля, расширение Североатлантического альянса доставляет России «хлопоты и переживания за нашу безопасность».

«Мы принимаем меры для того, чтобы ее [безопасность] обеспечить ... каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ для того, чтобы снова сбалансировать ... архитектуру безопасности на континенте», — указал Песков.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:НАТОБелоруссияЯдерное ОружиеДмитрий Песков

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