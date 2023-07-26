Захарова высмеяла призыв Зеленского к чиновникам «работать на Украине»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего местных чиновников работать в стране.

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Ранее украинский президент заявил, что госслужащие «должны работать на Украине», а не стремиться провести «побольше времени за границей» или искать выгодные командировки, которые можно «объединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами"».

Как отметила Захарова, Зеленский «забыл» о провозглашенном Киевом внешнеполитическом курсе «Украина – это Европа».

«Поэтому украинские чиновники работают на Украине, даже находясь на пляжах Лазурного побережья и вершинах Куршавеля», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова заявила, что США не устраивает ситуация на Украине, и Белый дом требует от Киева продолжать «самоубийственное контрнаступление» любой ценой, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЧиновникиУкраинаВладимир ЗеленскийМИД РФМария Захарова

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