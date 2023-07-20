Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский подвел Украину и должен уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своих провалов, пока еще не поздно. Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

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По его словам, ситуация «висит на волоске» и нужно «делать перезагрузку». Соскин отметил, что Зеленский продолжает терпеть неудачи. В частности, указал он, Зеленский не смог защитить военные объекты от уничтожения и обеспечить членство в НАТО.

Ранее, 19 июля, отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос призвал к смене власти Владимира Зеленского. По мнению военного, ошибка руководства Украины стала причиной потерь в сотни тысяч и разрушения гигантского количества населенных пунктов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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