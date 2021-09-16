Захарова высказалась об отказе Австралии от французских подлодок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией по строительству подводных лодок. Ее удивило заявление главы внешнеполитического ведомства Франции о том, что эти действия можно считать «ударом в спину».

По словам Захаровой, разрыв контрактов для Франции дело привычное. Она напомнила случай 2015 года, когда Париж отменил сделку с Россией по авианосцам «Мистраль».

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«Или плохи те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?», - задалась вопросом она в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Инициатива AUUKUS призвана «защищать и отстаивать общие интересы» стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияМИД РФМария Захарова
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