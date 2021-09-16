Песков: Россия изучает информацию по новому военному партнерству AUUKUS
Кремль пока не определился с позицией по новому партнерству США, Австралии и Великобритании в сфере безопасности AUUKUS из-за недостатка информации о целях и задачах союза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, власти внимательно изучают информацию.
«До того, как сформировать позицию, мы должны понять цели, задачи, средства. Сначала нужно ответить на эти вопросы. Информации пока мало», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Инициатива AUUKUS призвана «защищать и отстаивать общие интересы» стран в Индо-Тихоокеанском регионе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Песков: Россия изучает информацию по новому военному партнерству AUUKUS
- В МВД опровергли сообщения об ужесточении санкций за автомобильные шторки
- Уголовное дело о склонении к беспорядкам после выборов возбужденно в РФ
- Распоряжение МВД о запрете пребывания в России комика Идрака Мирзализаде приостановлено
- К стройке реновационного жилья в Москве привлекут около 200 осуждённых
- Сервис по поиску избирательного участка и округа открылся на портале mos.ru
- Лидеры стран ОДКБ согласовали план оснащения Коллективных сил современным вооружением
- В 90% жилых домов Москвы дали отопление
- За сутки в России подтвердили более 19 тысяч новых случаев COVID-19
- Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге FIFA
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru