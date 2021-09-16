Песков: Россия изучает информацию по новому военному партнерству AUUKUS

Как отметил представитель Кремля, власти внимательно изучают информацию.

«До того, как сформировать позицию, мы должны понять цели, задачи, средства. Сначала нужно ответить на эти вопросы. Информации пока мало», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Инициатива AUUKUS призвана «защищать и отстаивать общие интересы» стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

